جاد شويري يخضع لفحص الـ كورونا وهذه النتيجة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - كشف الفنان والمخرج اللبناني ​جاد شويري​ عن خضوعه يوم أمس لفحص الكورونا، وذلك بعد شعوره بصداع في رأسه، الأمر الذي دفعه لإجراء الفحص من أجل الإطمئنان.

ونشر شويري عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لوصل الفحص وعلّق بالقول:"أنا خالي من فيروس الكورونا، أجمل هدية عيد ميلاد".

وأضاف:"شعرت بصداع في رأسي، فسارعت لإجراء الفحص يوم أمس، لا تتوترو مثلي، لكن رجاءً إبقوا آمنين وفي منازلكم".

وختم بالقول:"وبالمنسبة، شكراً على معايداتكم لي لمناسبة عيد ميلادي".

يشار إلى أن شويري كان تواجد مؤخراً في فرنسا برفقة الفنانة اللبنانية كارول سماحة، حيث صورا هناك فيديو كليب أغنية الأخيرة "مش هعيش" والتي كشفت مؤخراً عن تأجيل طرحها للكليب بسبب الأوضاع الراهنة.

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