ميرنا وليد - بيروت - طرحت النجمة العالمية ​ريتا أورا​ أغنية جديدة بعنوان " ​How To Be Lonely​ " وذلك على قناتها الرسمية على يوتيوب، وهي من كتابة لويس كابالدي وقصتها حقيقية مأخوذة من فترة مرّت بها، وتعدّ هذه الأغنية هي الأولى لها في عام 2020.

وكان آخر ألبوم لها " Phoenix " اصدرته في عام 2018، وحقق حينها نجاحا كبيرا.

على صعيد آخر كانت قد إنفصلت ريتا أورا مؤخرا عن الممثل رافرتي لو إبن الفنان جود لو الشهير الذي يصغرها بست سنوات، بعد مرور 3 أشهر فقط على بداية علاقتهما العاطفية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ريتا أورا تطرح "How To Be Lonely" -بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.