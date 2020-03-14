نوال الكويتية خائفة على الكويت

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة ​نوال الكويتية​ عن خوفها من فايروس كورونا الذي يفتك في العديد من البلدان في العالم وقد وصل الى الكويت وأصاب العديد من المواطنين، وحاولت نوال أن تنصح متابعيها بالبقاء في المنزل وعدم التجوّل بهدف مساعدة الكويت على التخلص من هذا الفايروس وكتبت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة: "اللهم احفظ الكويت واهلها وكل العالم من هذا البلاء والحمدلله على كل حال هذا وقت التسبيح والدعاء ومتابعة ارشادات الدولة عشان نساعد في حصر والقضاء على هذا الفايروس".

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