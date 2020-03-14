مي سليم تُفاجئ الجمهور بتحولها لرجل-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الفنانة الأردنية ​مي سليم​ المتابعين بنشرها مقطع فيديو يظهر تحولها لرجل باستخدام احد التطبيقات، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت مي على الفيديو قائلة: "يالهوي يالهوي لو انا راجل".

وتلقّت مي عدد كبير من التعليقات الطريفة فمنهم من قال: "يا نهار أزرق على المسخرة"، ومتابع آخر: "طلعتي أحلى من الأتراك".

الجدير ذكره ان مي سليم كانت كشفت لموقع الفن أن ضيق الوقت لم يسعفها لطرح أغنية جديدة في موسم عيد الحب الماضي، رغم أنها كانت مخططة لذلك واختارت بالفعل أكثر من أغنية، موضحة أنها ستعوض ذلك بطرح سينغل في موسم الصيف المقبل.

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