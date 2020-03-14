نجوم عانوا من أمراض خطيرة فماذا كان مصيرهم؟

ميرنا وليد - بيروت - لعل من أكثر الأسرار التي قد يتكتم عنها الفنان إصابته بالمرض وذلك لعدة أسباب، منها ما يتعلق بخوفه من تأثيرالإعلان عن ذلك على طلب المنتجين له وخوفه من ان يهجروه، وأسباب أخرى تتعلق بنجومية الفنان وجمهوره. ولكن عند مرحلة معينة حين يتفاقم المرض وتتدهور حالته الصحية يضطر رغما عنه الى كشف مرضه على غرار فنانين كثر لم نعرف حقيقة مرضهم إلا بعد مغادرتهم الحياة، وهناك نوع آخر من الفنانين ممن يكشفون عن مرضهم بعد شفائهم منه، كما حصل مع الفنان أحمد حلمي الذي اكتشف إصابته بمرض السرطان، ولم يكشف عن مرضه إلا بعد شفائه، وكذلك حال الفنان خالد الصاوي الذي أعلن عن إصابته بفيروس الكبد الوبائي C، أما الفنان الراحل أحمد زكي فقد أخفى إصابته بسرطان الرئة لفترة قصيرة ولم يكشف عنه إلا بعد تفاقم حالته ووصولها لمرحلة متأخرة، والفنان الراحل ​خالد صالح​ الذي كان مريضا بالقلب ولم يعلن عن مرضه إلا في مرحلة متأخرة من إصابته، وحاليا تنتشر الشائعات حول مرض الفنان محمود عبد العزيز الذى منعت أسرته الزيارات عنه. وإليكم بعض الأمثلة الإضافية:

عبد السلام النابلسى أخفى مرضه 10 سنوات خوفا من هجر المنتجين، فالفنان عبد السلام النابلسي أخفى إصابته بأمراض القلب لمدة 10 سنوات، وتعمّد إخفاء ذلك حتى عن أقرب الناس إليه، حتى لا يتهرب منه المخرجون والمنتجون ويبعدونه عن أفلامهم ولكن بعد وفاته أعلنت الفنانة زمردة وكانت صديقة له، هذا السر الذى يتعلق بحقيقة مرضه، حيث أكدت أنه لم يكن يعاني من مرض بالمعدة كما أشاع، ولكنه كان مريضا بالقلب منذ 10 سنوات وأنها عرفت ذلك بالصدفة، وذلك عندما أرسل معها بعض التقارير الطبية إلى الطبيب العالمي د. جيبسون والذي كان يشرف على علاج فريد الأطرش، وهو الذي أخبرها بحقيقة مرض عبد السلام النابلسي من دون أن يدري أن النابلسي يخفي ذلك، وعقب عودتها صارحته بما عرفت فبكى أمامها واستحلفها أن تحفظ هذا السر، وهو ما فعلته حتى وفاته التي حدثت على إثر أزمة قلبية حادة.

أما الفنانان يوسف داود وفؤاد خليل، فقد أصيب الأول بالفشل الكلوي الذي قضى على حياته وكان قبل وفاته يقبل أدوارا صغيرة من أجل مصاريف العلاج وعملية غسل الكلى، والثاني حاصرته أمراض القلب والسكري والكلى وظهر في آخر أيامه، وقبل أن يطرحه المرض في الفراش في أدوار صغيرة أيضا لا تتناسب مع مكانته، ونفس الأمر تكرر مع الفنان يونس شلبي النجم الكوميدي الذي أصيب بجلطة فى الدماغ.

ومن أشهر الفنانين الذين ماتوا بسبب مرض السرطان الممثل الكوميدي ممدوح وافي، الذى كان عانى من سرطان المعدة ورحل عقب وفاته صديقه الفنان أحمد زكي الذي تعرض لمرض سرطان الرئة، وأيضا الفنانة ناهد شريف من أشهر من ماتوا بمرض السرطان، ومؤخرا رحلت الفنانة معالي زايد بمرض سرطان الرئة، كما تعرضت له منذ سنوات النجمة شريهان وتم علاجها في معهد "جوستاف".

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ورحل العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ بسبب إصابته بالالتهاب الكبدي نتيجة "البلهارسيا" التي اخترقت جسده في طفولته، ويعد هو الفنان الوحيد الذي لم يخف مرضه، وكان معروفا للجميع لدرجة أن البعض اتهمه بالمتاجرة بالمرض.

أما بالنسبة لنجوم هوليوود فعلى عكس الفنانين العرب فهم يعلنون عن ذلك فور إصابتهم بالمرض، فالنجمة كيم كارداشيان كشفت أنها تعاني من مرض جلدي "خطير"، فهي مصابة بالصدفية وهو التهاب جلدي مزمن، يغّير طبيعة الجلد ويؤدي إلى ظهور بقع حمراء أو زهرية في مختلف أجزاء الجسم، وكانت كريس جينير والدة كيم اكتشفت أيضاً إصابتها بهذا المرض منذ عقود، ومن المحتمل أن يكون وراثياً.