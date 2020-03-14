أحمد مجدي يكشف عن اكثر خبر قاسي تلقّاه ويتحسّر-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تحدث الممثل المصري ​أحمد مجدي​ عن فقدانه صديقة مقرّبة منه خلال مرحلة دراسته الجامعية اثر وفاتها بحادث سير، وكان هذا الخبر هو اكثر خبرا حزينا وقاسيا بالنسبة اليه.

ونشر أحمد على صفحته الخاصة صورة له من احد المقاهي حيث كان يجلسا سويا، وعلّق عليها قائلا: "وأنا في أولى حقوق كنت باجي أذاكر في دونتس المعادي ‏أيام الامتحانات، وكانت صديقتي منة عبد الظاهر بتيجي أحيانا تذاكر معايا مع إنها كانت في كلية تانية، وكنا طبعا ولا بنذاكر ولا ‏حاجة! كنا بنقضيها كلام وحكاوي وقبل مانقوم نبص شوية في الورق والكتب ونمشي".‏

وتابع: "بساطة المكان وهدوئه كانوا بيسمحولي بالتأمل وبمتابعة اللي بيحصل جوة المكان وبراه، وبعد فترة مش متأكد قد إيه، منة ‏سافرت أجازة. وفي الطريق عملت حادثة وراحت المستشفى ودخلت في غيبوبة، كانت صدمة كبيرة جدا على الجميع، وخلال أيام ‏كان خبر وفاتها، وكان أكتر خبر قاسي سمعته في حياتي".‏

وختم: "لكن فضلت ذكرى منة جميلة وطيبة.. وامبارح في عز العاصفة قررت أنزل وما استسلمش للخوف اللي في ‏البيوت، عديت بالصدفة من قدام الدونتس اللي عادة بتحاشى النظر إليه وركنت العربية ودخلت طلبت البتاعة أم قرفة اللي كنت ‏بحبها، وقربت للمكان اللي كنا بنقعد فيه أنا ومنة.. حسيت كأني داخل أقعد معاها. وانبسطت أوي إن المكان لسه زي ما هو إلى حد ‏كبير.. تحية لروحك المرحة الظريفة يا منة".‏