كورونا يؤجل إطلاق «سانديب أور بينكي فارار» بطولة النجمة بارنيتي شوبرا

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

أعلن كل من النجمين أرجون كابور وبارنيتي شوبرا عن تأجيل إطلاق فيلمهما الجديد “سانديب أور بينكي فارار” الذي كان من المفترض أن يصدر في العام الماضي في مارس.

ومع ذلك ، لأسباب مختلفة ، تم تأجيل الفيلم وكانت شركة الانتاج قد حددت يوم 20 مارس كموعد لإطلاق الفيلم. ومع ذلك، لا يبدو أن ذلك ممكن أن يحدث بعد الآن بسبب تفشي الفيروس التاجي.

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مسئولو شركة الإنتاج الضخمة ياش راج، نشروا على صفحة الشركة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي انستغرام للكشف عن إعلان رسمي عن التأجيل. يقول الأعلان : نظراً لتفشي الفيروس التاجي (COVID-19) في البلاد، قررنا تأجيل إطلاق سراح”سانديب أور بينكي فارار”. صحة وسلامة الجميع ذات أهمية قصوى في هذا الوقت، “.

قبل أسبوع واحد فقط، كان صانعي الفيلم قد كشفوا عن أول بوستراته للنجمة العمل بارنيتي شوبرا ,. سيتم الإعلان عن موعد الإصدار الجديد للفيلم من إخراج ديبكر بانيرجي في وقت لاحق.

الجدير بالذكر أن كل من بارنيتي وارجون قد اشتركا في بطولة فيلمهما Ishaqzaade عام 2012، وهو العمل الذي حقق نجاحا كبيرا، وتلاحظ وجود كيمياء بينهما علي الشاشة.