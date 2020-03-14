حبس اجباري لهاني رمزي مع أسرته

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علق الفنان المصري هاني رمزي، على قرار ملازمة البيوت خلال أوقات موجة الطقس السيئة التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين، كاشفًا أهمية هذا الحبس الإجباري بالنسبة له.

هاني رمزي، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “على فكرة الحبسة الإجباري دي، خلتني أتلم أنا ومراتي وولادي، واكتشفت إنهم لطاف قوي”.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد وجهت تحذيرًا للمواطنين من مغادرة منازلهم خلال أوقات الموجة إلا لضرورة ومحذرة أيضًا من التواجد في أماكن مفتوحة وذلك لنشاط سرعة الرياح فيها والتي وصلت غلى 50 كيلو متر.

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وكانت مصر قد شهدت أمطار غزيرة وصفت بأنها الأشد خلال سنوات طويلة، وتسببت في سيول في بعض الأماكن بالقاهرة وبعض المحافظات.

يذكر أن هاني رمزي، شارك في رمضان 2019 ببرنامج “هاني في الألغام” الذي عرض عبر قناة “الحياة”.

من ناحية أخرى كشفت مصادر فنية عن غياب هاني رمزي، عن السابق الرمضاني المقبل والذي كان من المقرر أن يشارك فيه ببرنامج مقالب يتم تصويره في الصين وبسبب انتشار فيروس كورونا تم إلغاء التصوير، بسبب غلق مجال الطيران وصعوبة ذهاب النجوم للصين وتم تأجيل البرنامج للعام المقبل.

وليست هذه المرة الاولى التي يلغي فيها هاني رمزي تصوير برنامجه فسبق وحدث معه عام 2018 بعد تسريب فكرة البرنامج الأمر الذي اضطره لإلغاء الفكرة وتأجيلها.