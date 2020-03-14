صورة تكشف حقيقة هروب زوج نانسي عجرم من لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت رهاب بيطار، محامية دفاع أسرة محمد الموسى، الذي سقط قتيلًا في فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، بعد دخوله متسللًا إليها، حالة جدل واسعة قبل أيام بعد إعلانها عن مغادرة الطبيب فادي الهاشم للبنان رغم قرار المنع.

وكشفت صورة من الاحتفال بعيد ميلاد والدة الفنانة نانسي عجرم، والذي أقيم في منزلها بحضور زوجها وشقيقها وعائلتها كذب هذا الادعاء، والتأكيد أن الهاشم متواجد في منزله ورفقة زوجته وأولاده ولم يغادر لبنان.

وكانت رهاب بيطار، قد نشرت فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع “يوتيوب”، قالت فيه: “وصلني أن فادي الهاشم غادر لبنان وذلك رغم قرار حظر سفره من قبل المحكمة، في الوقت نفسه منعت زوجة محمد الموسى من مغادرة لبنان للمشاركة في تشييع جثمان زوجها بسوريا، متسائلة أين العدل في ذلك؟”.

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وكانت رهاب بيطار، قد كشفت تطورات تشريح جثمان محمد الموسى في سوريا، قائلة: «انتهى تقرير الأطباء الشرعيين السوريين اليوم مساء وستعلن النتيجة خلال اليومين القادمين».

رهاب بيطار، كشفت في أول تغريدة لها، عن تشريح الجثة للمرة الثالثة من قبل الطب الشرعي السوري، بعدما تم تشريحها مرتين في لبنان، إذ كتبت: «انتهت لجنة الأطباء الشرعيين السوريين من التشريح وسيصدر تقريرها النهائي ومصدقًا بعد عدة أيام».

يذكر أن زوج نانسي عجرم، كان من المقرر أن يخضع للتحقيقات أمام النيابة يوم الثلاثاء 10 مارس الجاري، ولكن جرى تأجيل المحاكمة بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، بناءً على تعميم وتوجيهات مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل اللبنانية.