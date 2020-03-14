شكرا لقرائتكم خبر عن زينة فى رسالة مؤثرة لوالدها المتوفى: "من كتر ما أنا بحبك نفسى أعاتبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة زينة رسالة مؤثرة إلى والدها المتوفى، عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "وحشتنى أوى ومفيش طعم لحاجة من غيرك، صايصة كدة وملهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك، فى الجنة ونعيمها".

ونشرت زينة صورة لوالدها الراحل، صحبتها بتعليق: "من كتر ما أنا بحبك نفسى أعاتبك إنى بقالى 12 سنة ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا، أستغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض، أنت ارتحت وأنا اللى بموت كل يوم من غيرك يا بابا، أنت أكيد مبسوط بس أنا لأ، المهم راحتك بس".

وأضافت زينة: "وحشتنى أوى ومفيش طعم لحاجة من غيرك، صايصة كدة وملهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك، فى الجنة ونعيمها ويا رب يكون بيوصلك سلامى ودعائى وتكون عارف إن زى ما أنت عشت علشانى أنا واخواتى، إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتى، اخواتى أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالى، أرجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق فى قلبى وعقلى أبويا ويرحم كل أب يا رب".

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وكانت النجمة زينة أثارت تساؤلات متابعيها مؤخرا، بعدما نشرت صورة تجمعها بالفنان سيد رجب على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" مع تعليق: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب، دون توضيح سبب طلب المباركات ومناسبة هذه الصورة، مما جعل الجمهور يتساءل حول الأمر"، لكن الفنان سيد رجب، قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ممكن تسألوها هى، ومش أجيب على هذا السؤال خاصة أننى لم أنشر شيء والأمر يرجع لها".

وعادت زينة إلى القاهرة الأسبوع الماضى بعد تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية فى حفل افتتاحه وعُقد لها مؤتمر صحفى تحدثت خلاله عن تجربتها فى السينما وبدايتها مرورًا بأهم المحطات فى مشوارها والأفلام التى قدمتها مع كبار المخرجين مثل داوود عبد السيد وشريف عرفه ومحمد امين الذى قدمت معه أهم أفلامها "بنتين من مصر" وتنتظر فيلمها الجديد معه "التاريخ السرى لكوثر".

واستأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامى اجتماعى حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.

وتعود زينة بـ"جمع سالم" إلى الدراما بعد غياب العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" فى عام 2018، وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومى القاضى وحازم سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السلام وهدى الإتربى وياسمين عادل وتأليف محمد الصفتى وإخراج زياد وشاحى.