شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يدخل السجن بتهمة القتل فى "البرنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل النجم محمد رمضان السجن خلال أحداث مسلسله الجديد "البرنس"، الذى يعرض في موسم دراما رمضان المقبل، وسبب دخوله السجن تهمته بقتل زوجته الفنانة نجلاء بدرخلال الأحداث، وانتهى رمضان من تصويرمشاهد السجن الأيام الماضية في الديكورالخاص به .

وحصل فريق المسلسل على إجازة من التصوير يومين بسبب سوء الأحوال الجوية، ويستأنف التصويربعد غدا الاثنين فى مدينة الإنتاج الإعلامي وهو الديكور الرئيسي للعمل، بالحارة الشعبية، وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانين نجلاء بدر وأحمد زاهر وباقى فريق العمل، ويكثف المخرج محمد سامى ساعات تصوير المسلسل، المقررعرضه في رمضان المقبل، إلى 20 ساعة يوميًا، حيث انتهى سامى وفريق عمله من تصوير نصف مشاهد المسلسل حتى الآن.

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مسلسل " البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رمضان، نوراللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلى وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى اطار شعبى حول صراع الأخوة بعد وفاة الأب‪.

وكان آخر مسلسلات محمد رمضان "زلزال" فى شهر رمضان الماضى، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم‪.

وقدم محمد سامى آخر أعماله فى الدراما مسلسل "ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وشارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا كلا من محمد ممدوح، انجى المقدم، هبة مجدى، ادوارد، كريم عفيفى، هادى الجيار، صفاء الطوخى، سلوى عثمان، هاجر عفيفى، ريم سامى، طاهرة، أشرف مصيلحى.