شكرا لقرائتكم خبر عن زينة: صورتي مع سيد رجب من مهرجان الأقصر.. وبعتذر لمعجبات عم سيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النجمة زينة أن الصورة التى نشرتها أمس الجمعة بصحبة الفنان سيد رجب على حسابها بموقع "انستجرام" تم التقاطها فى مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية الذى اختتمت فعالياته الأسبوع الماضي، وطلبت مباركة الجمهور لهما بسبب استعدادهما لتقديم عمل فنى جديد سوياً خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت زينة ل"الخليج 365" أنها مندهشة من التساؤلات حول صورتها مع الفنان سيد رجب وقالت "مكنتش صورة يعنى..وبعتذر لمعجبات عم سيد على الصورة" مشيرة إلى أنهما سيجتمعان فى عمل فنى وتقابلا خلال اليوم الأول لفعاليات مهرجان الأقصر والتقطت هذه الصورة





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وعادت زينة إلى القاهرة الأسبوع الماضي بعد تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في حفل افتتاحه وعُقد لها مؤتمر صحفي تحدثت خلاله عن تجربتها في السينما وبدايتها مرورًا بأهم المحطات في مشوارها والأفلام التي قدمتها مع كبار المخرجين مثل داوود عبد السيد وشريف عرفه ومحمد امين الذي قدمت معه أهم أفلامها "بنتين من مصر" وتنتظر فيلمها الجديد معه "التاريخ السري لكوثر".

واستأنفت زينة تصوير مسلسلها الجديد "جمع سالم" الذى تخوض به السباق الرمضاني المقبل، تأليف محمد ناير وإخراج ايمان الحداد ويشارك فى بطولته دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطى وبسنت شوقى وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.

وتعود زينة بـ "جمع سالم" إلى الدراما بعد غياب العام الماضى حيث قدمت آخر أعمالها مسلسل "ممنوع الاقتراب أو التصوير" في عام 2018، وشارك في بطولته فتحى عبد الوهاب ونسرين أمين ومحمد شاهين ومى القاضي وحازم سمير وصفوة ومحمد أبو الوفا ومصطفى عبد السلام وهدى الاتربى وياسمين عادل وتأليف محمد الصفتى وإخراج زياد وشاحى.