شكرا لقرائتكم خبر عن معانا ريال.. أنور وجدى وفيروز يقدمان حلا لمشكلة تراكم الأمطار من 70 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - معانا ريال معانا ريال وده مبلغ عال مش بطال.. جملة لا ينساها المصريون أبدا فهى مقطع من الأغنية التى جمعت الفنان أنور وجدى بالفنانة فيروز فى فترة طفولتها من فيلم "ياسمين" الذى أنتج عام 1950، ولها العديد من الذكريات الجميلة فى حياتنا، وتدور قصة الأغنية بعدما أعطى الباشا "ريال" وهو مبلغ يقدر بـ 20 قرشا، وأثناء غنائهما للأغنية وحيرتهما فى شراء الأشياء، يسقط منهما الريال فى "البالوعة" أو ما تسمى بـ "الشنايش"، وتنهار أحلامها كلها بعد فقدانها لهذا المبلغ الضخم وقتها.

فجميعنا نتذكر شكل "البالوعة" جيدا وكيف سقط "الريال" من خلال فتحاتها، والتى لم نعد نراها فى أيامنا هذه بل نجد "بالوعات" مغلقة ومحكمة وليس بها أى تسريبات، وكانت هذه الشنايش مخصصة لتصريف مياه الأمطار حتى لا تتراكم فى الشوارع وتم انشاءها منذ العصر الملكى فى جميع المدن المصرية حتى تظل الشوارع جافة بقدر الإمكان ولا تتأثر بالأمطار.

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وبذلك نستطيع أن نقول أن أنور وجدى وفيروز استطاعا أن يسلطا الضوء على حل مشكلة تراكم مياه الأمطار بصرفها من فتحات البالوعة "الشنايش" كما سقط الريال من خلال هذه الفتحات، فهلل يمكن أن تحل هذه الأزمة بهذه الفكرة مرة أخرى كما كان فى الماضى.

فيلم "ياسمين" بطولة، أنور وجدى، فيروز، مديحة يسرى، زكى رستم، زينات صدقى، زكى إبراهيم، شفيق نور الدين، محمد الديب، رياض القصبجى، وتدور أحداثه حول ياسمين ابنة لرجل ثري لكنه لم يكن راغبًا في اﻹناث، فتركها على باب أحد الملاجئ، وتكبر وتترعرع داخل الملجأ، ثم تهرب منه لتنضم لعصابة من الأطفال، تتعرف على عازف يحاول حمايتها، فيقنعها أن تعمل معه وتغني، لكنها تمل حياة الفقر فتهرب منه، ويكتشف بعد هروبها أنها حفيدة باشا فيحاول مساعدتها لتعود لعائلتها.