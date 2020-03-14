" Cirque du Soleil " تؤجل عروض Kurios حتى 15 أبريل المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن القائمون علي" Cirque du Soleil " تأجيل عروض " Kurios " بدءا من اليوم السبت وحتي يوم 15 أبريل المقبل وهو الخبر الذي تناقلته الكثير من المواقع الفنية العالمية، ومن أبرزها موقع " نويز "، وجاء هذا القرار بسبب الأخذ في الاعتبار توصية منظمة الصحة العالمية بعدم التجمعات و ذلك تجنبا لتصاعد وانتشاروباء فيروس كورونا .
و أشار " Cirque du Soleil Entertainment Group " حاليا أن هناك إعادة جدولة لعروض "KURIOS " في ملبورن، ومن المقررأن يتم الإعلان عن التواريخ الجديدة للعروض بعد إعادة الجدولة على مواقع " Cirque du Soleil " .
يذكر أن هناك عدد كبير من النجوم أصبحت حفلاتهم مهددة بإلإلغاء بسبب انتشار فيروس كورونا و من أبرز هؤلاء النجوم، هي النجمة العالمية سيلين ديون و التي من المقرر أن تحيي أربع حفلات في " Paris La Défense Arena " بفرنسا و ذلك في 26 و 27 و 30 يونيو ، و 1 يوليو المقبل، لكن هل ستكون حفلات سيلين ديون في خطر.
وفي الواقع يمنع انتشار فيروس كورونا أهم وأشهر المغنيين حول العالم من الاستمرار في إحياء حفلاتهم، وذلك يرجع إلى أن الحكومة تمنع وجود التجمعات في الأماكن التي تضم أكثر من 5000 شخص، في حين يمكن أن يستوعب Paris La Défense Arena حوالي 40،000 متفرج لذلك هناك عدد من التكهنات حول الغاء حفلاتها .
يذكرأن " Cirque du Soleil " تم تأسيسه عام 1984 واستطاع أن يخطف الأنظارنحوه بسرعة شديدة من خلال تقديم الاستعراضات الخاصة بالسيرك، وقد استطاع التوسع بشكل سريع فى التسعينات إلى ما يفوق الـ3,500 موظف من أكثر من أربعين دولة، بينما تقدر عائدات السيرك بأكثر من 600 مليون دولار أمريكى سنويا .
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