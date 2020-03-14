شكرا لقرائتكم خبر عن سيد رجب عن صورته مع زينة: اسألوها هى أنا مالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت صورة نشرتها الفنانة زينة جمعتها بالفنان سيد رجب على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام" مع تعليق: كله يقول مبروك أنا وأستاذ سيد رجب، دون توضيح سبب طلب المباركات ومناسبة هذه الصورة، مما جعل الجمهور يتساءل حول الأمر.

وسألنا الفنان سيد رجب عن تلك الصورة وقال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": ممكن تسألوها هي ومش أجيب على هذا السؤال خاصة أننى لم أنشر شيء والأمر يرجع لها .





وعرض لسيد رجب فيلم "حبيب" ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان الأقصر للسينما الافريقية، بمشاركة الفنانة سلوى محمد على، وحصد الفيلم على شهادة تنويه خاص من لجنة التحكيم، من إخراج شادى فؤاد.

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من ناحية أخرى، يشارك سيد رجب فى بطولة مسلسل "تقاطع طرق" مع النجمة منى زكى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل، من تأليف وإخراج تامر محسن، ويشارك فى بطولته كل من محمد ممدوح تايسون، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، إضافة لعدد من الشباب.

سيد رجب، تعاقد على فيلم "الشايب" بطولة النجم آسر ياسين، ومن المفترض أن يبدأ التصوير خلال الفترة المقبلة، ويشارك فى بطولته محمد لطفى، عمرو عبد الجليل، محمد عبد الرحمن، وآخرون، تأليف صلاح الجهينى، إخراج حسين المنباوى.