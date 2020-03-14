شكرا لقرائتكم خبر عن من بلاد الدهب.. الكينج محمد منير مع جميلة عوض وحسام الحسينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إطلالة جديدة للكينج محمد منير، ظهر بها خلال وجوده فى مدينة غرب سهيل فى النوبة بمحافظة أسوان، فى صورة نشرها الفنان حسام الحسينى، ومعهما الفنانة الشابة جميلة عوض وآخرون.

وعلق الحسينى، على الصورة التى نشرها عبر حسابه على انستجرام، قائلا: "من بلاد الدهب مع ملك الدهب وصحبة من دهب، كانت ناقصة طارق علام (دهب دهب دهب)، بس بجد كان يوم عمرى ما هنساه فى حياتى".





وأوضح الحسينى: "على فكرة أنا آخر واحد على الشمال أبو ذقن صفرا، عشان أنا شخصيا كنت بدور على نفسى فى الصورة، يقطع الترند والموضة فى يوم واحد".

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وكان الكينج محمد منير، أحيا حفلا غنائيا فى مدينة أسوان وتحديدا فى "النوبة"، تحت اسم "سر الكينج"، وقام منير بغناء العديد من الأغانى المحببة لجمهوره خلال الحفل، منها "الحياة للحياة، سحر المغنى، هوّن يا ليل، عالم واحد" مع عادل الطويل، كما غنى نعناع الجنينة، شمندورة، النيل"، وتفاعل الجمهور مع الحفل، خاصة أن محمد منير يتمتع بشعبية كبيرة هناك، وطالب الجمهور الكينج أثناء الحفل بمزيد من الحفلات اللايف.

من ناحية أخرى، وجه المخرج ومطرب الراب حسام الحسينى، نجل الموسيقار مجدى الحسينى، والفنانة نهال عنبر، عبر فيديو قام ببثه على موقع اليوتيوب، مؤخرا، رسالة إلى الفنان هانى شاكر نقيب الموسيقيين، بعد قراره بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات، حيث قال: "السيد الأستاذ الفنان العظيم ونقيب الموسيقيين هانى شاكر، وقف التعامل مع مطربى المهرجانات القرار ده محتاج دراسة والوقف مش حل، ده نوع من الفن له جمهور فى مصر والوطن العربى والعالم، لأنه نوع موسيقى مصرى طالع من الشارع المصرى، ورؤيتى للمهرجانات إنها نوع من الفن اللى بيطلع من الشارع ويعبر عن ناس كتير، وأغانى المهرجانات تحتل تريند اليوتيوب يوميا وفى أغانى بتوصل لملايين فى الوقت اللى عدد من الفنانين بيصوروا كليبات بميزانية عالية ومش بيجيب الملايين دي".

وأضاف الحسينى فى الفيديو: "الحل إننا نقف جنبه ونعالجه كفنانين وبنفهم فى الفن وانا من أسرة فنية ومينفعش نقف فى وش الفن ده ولو عايزين ينشروا على اليوتيوب أغانيهم هيعلموا كده، وفى الآخر هنبقى إدينالهم فرصة أكبر أنهم يعملوا اللى عايزينه ومش هيبقى ليهم كبير وبالعند هيقدموا اللى عايزينه".