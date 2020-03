شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا روجت ريتا أورا لأغنيتها السينجل الجديدة "How To Be Lonely"..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت النجمة العالمية ريتا أورا الترويج لأغنيتها الجديدة " How To Be Lonely " بطرق عديدة وكانت أحدثها، هي ان أورا نشرت علي صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " عدة صور لها و هي مستلقاه في سائل ذهبي يغطي جسدها، وهو ما جعل البعض يتوقع أن ريتا قامت بتصوير " How To Be Lonely " بطريقة الفيديو كليب وهذه الصورمن أجل اثارة حماس محبيها و عشاقها حول العالم .

كما ظهرت ريتا أورا بأحدي الصور و هي ترتدي "عقد " يحمل قلب ضخم و كأن ريتا تركت قلبها خارج جسدها .

وكانت ريتا أورا قد أطلقت أغنية سينجل جديدة حملت اسم " How To Be Lonely " و ذلك علي قناتها الخاصة علي موقع " يوتيوب " ، و هي الأغنية التي كتبها لويس كابالدي و هي أول أغنية تطلقها ريتا أورا في عام 2020 .

يذكر أن آخر البوم لريتا أورا كان " Phoenix " و أطلقته النجمة الشهير في 2018 ، و حقق نجاح كبير فور اطلاقه .





كلمات احدي مقاطع الأغنية :

[Verse 1]

He told me that he loved me more than most

That he could be the one to take me home

(But am I good enough to)

Be the everything that he could want?

He told me that he loved me more than most

[Pre-Chorus]

Been lookin' for a non-material love

Soon as I find it (Break it up)

Like I ain't made a mess here often enough

Not enough, not enough, not enough, not enough, no, no, no

Advertisements

[Chorus]

Will no one ever show me how to be lonely?

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

Ain't nobody can hold me like the way you hold me

End up on my own almost every night

I must be the only

Feeling like losing you'll show me how to be lonely

[Post-Chorus]

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh, oh, oh

Oh, oh, oh

Feeling like losing you'll show me how to be lonely