زينة توجه رسالة عتاب إلى والدها الراحل : ” إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم “

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لوالدها الراحل توجه من خلالها رسالة إليه تعاتبه على رحيله عنها .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي 12 سنة مشوفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله ‏العظيم اللهم لا اعتراض .. إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا .. إنت أكيد مبسوط بس أنا لا ” .

وتابعت : ” المهم راحتك بس وحشتني أوي ومفيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده وملهاش لازمة ‏الدنيا .. الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي .. وتكون عارف إن زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي إحنا كمان عايشين علشانك ” .

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وأضافت زينة : ” دلوقتي إخواتي أحلى ذكرى من ‏ريحتك وصلبك يا غالي .. أرجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يا رب ” .