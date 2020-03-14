كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - نشرت الفنانة المصرية ” زينة ” صورة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” لوالدها الراحل توجه من خلالها رسالة إليه تعاتبه على رحيله عنها .
فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي 12 سنة مشوفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض .. إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا .. إنت أكيد مبسوط بس أنا لا ” .
وتابعت : ” المهم راحتك بس وحشتني أوي ومفيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده وملهاش لازمة الدنيا .. الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي .. وتكون عارف إن زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي إحنا كمان عايشين علشانك ” .
وأضافت زينة : ” دلوقتي إخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي .. أرجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يا رب ” .
F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);">
F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">
كانت هذه تفاصيل خبر زينة توجه رسالة عتاب إلى والدها الراحل : ” إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.