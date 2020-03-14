شاهد .. غرق منزل ” رامي إمام ” بسبب الأمطار

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - نشر المخرج المصري ” رامي إمام ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو كشف من خلاله عن تعرض منزله لأضرار كبيرة بسبب هطول الامطار والحالة الجوية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية .

وظهر رامي إمام في مقطع الفيديو وهو يحمل أطباقا بلاستيكية امتلأت بمياه الأمطار التي تسربت إلى داخل منزله ويحاول السيطرة على ذلك والتخلص منها .

واختتم الفيديو وهو يقول : ” باظت باظت خالص ” .