شاهد .. غرق منزل ” رامي إمام ” بسبب الأمطار

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - نشر المخرج المصري ” رامي إمام ” عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مقطع فيديو كشف من خلاله عن تعرض منزله لأضرار كبيرة بسبب هطول الامطار والحالة الجوية التي ضربت البلاد خلال الأيام الماضية .
وظهر رامي إمام في مقطع الفيديو وهو يحمل أطباقا بلاستيكية امتلأت بمياه الأمطار التي تسربت إلى داخل منزله ويحاول السيطرة على ذلك والتخلص منها .
واختتم الفيديو وهو يقول : ” باظت باظت خالص ” .
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