شاهد.. جوهرة في وصلة رقص جديدة مع عروسين

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للراقصة جوهرة من احد حفلات الزفاف التي احيتها مؤخرأ.
وظهرت جوهرة في الفيديو وهي ترقص مع العروسين على أنغام اغنية “انا بتقطع من جوايا” للفنان مصطفى حجاج.
يذكر ان جوهرة كانت قد أثارت الجدل مؤخرا بعد شائعة ارتباطها بمغني المهرجانات عمر كمال بعد ظهورهما معا في مجموعة صور غير انها نفت الامر تماما مؤكدة انها ما زالت “سينغل”.
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