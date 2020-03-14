فن ومشاهير

دولة عربية تعلن عن تعليق الدراسة لمدة شهر للحد من كورونا

0 نشر
ريهام عسل 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - كشفت وكالة الأنباء الرسمية في سلطنة عمان عن إعلان السلطات العمانية صباح اليوم السبت قرارها بتعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية لمدة شهر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأشارت إلى أن اللجنة العليا للتعامل مع اللجنة العليا للتعامل مع كورونا في السلطنة قررت تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .

  ⁧يذكر أن وزارة الصحة في عمان كانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 20 حالة .

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان لها أن 18 حالة من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيطاليا .. وجار التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة .

كما أكدت على أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقرة .

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دولة عربية تعلن عن تعليق الدراسة لمدة شهر للحد من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا