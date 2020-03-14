دولة عربية تعلن عن تعليق الدراسة لمدة شهر للحد من كورونا

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 05:50 مساءً - كشفت وكالة الأنباء الرسمية في سلطنة عمان عن إعلان السلطات العمانية صباح اليوم السبت قرارها بتعليق الدراسة في كافة المؤسسات التعليمية لمدة شهر من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .
وأشارت إلى أن اللجنة العليا للتعامل مع اللجنة العليا للتعامل مع كورونا في السلطنة قررت تعليق الدراسة اعتبارا من يوم غد الأحد ولمدة شهر .
يذكر أن وزارة الصحة في عمان كانت قد أعلنت يوم أمس الجمعة أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصلت إلى 20 حالة .
وقالت الوزارة في بيان لها أن 18 حالة من الإصابات مرتبطة بالسفر إلى إيران وحالة واحدة مرتبطة بالسفر لإيطاليا .. وجار التقصي الوبائي عن الحالة الأخيرة .
كما أكدت على أن 9 حالات قد تماثلت للشفاء بينما حالة البقية مستقرة .
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