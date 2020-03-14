أميتاب باتشان يحذر جمهوره من فيروس كورونا بقصيدة شعر.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

حتى عندما أمرت ثلاث ولايات حكومية المدارس والكليات وقاعات السينما بالبقاء مغلقة حتى 31 مارس في أعقاب انتشار الفيروسات، طلب نجم بوليوود أميتاب باتشان من المعجبين البقاء آمنين، دون أن يشير إلى كيفية القيام بذلك أيضًا.

مؤخرا غرد النجم السبعيني الكبير على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر لمشاركة مقطع فيديو حيث قرأ قصيدة كتبها بلغته الأم، يتحدث فيها عن المرض الجديد.

كتب أميتاب، “أنا قلق بشأن COVID 19 .. أرجوك حافظ على سلامتك، يقترح الناس الكثير من العلاجات والعلاجات، لمن يجب أن نستمع إليهم؟ يقترح أحدهم أن نستخدم الكالونجي بينما يقترح الآخر أننا يجب أن نبقى في المنزل. ويقترح الكثيرون ألا يلمس أحد أي شخص دون غسل اليدين بالماء والصابون. اعتقدت أنه يجب علي الجميع أن يقترح”.

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كما شارك الصور أثناء إعداده لمشروع خاص بمنظمة اليونيسف. وكتب أثناء مشاركته للصور: “الاستعداد للدفاع عن الإجراءات الوقائية اللازمة بشأن CoVID 19 ، ... هذا خاص باليونيسف ووزارة الصحة في حكومة العراق .. يجب أن تظهر الرسالة قريبًا .. كن آمنًا .. كن حذرًا”.

كانت مادر صحفية قد ذكرت أنّ باتشان كشف عن الملصق الأول لفيلمه الجديد Jhund على تويتر، ويظهر في الملصق وهو يقف ويعطي ظهره باتجاه الكاميرا، مرتديًا ملابس زرقاء، كما نستطيع أن نميز كرة القدم باللونين الأحمر والأبيض والسيارة متهالكة على خلفية الأحياء الفقيرة.