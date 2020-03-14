فن ومشاهير

كاردى بي تفكر في الانتقال لجزيرة بسبب الخوف من كورونا

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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أعربت نجمة الراب والمطربة الأمريكية الشهيرة، كاردى بى، عن خوفها من انتشار فيروس المستجد “كوفيد 19”، مشيرة إلى أن الوضع بدأ يصبح حقيقى، خاصة مع بدء تأثر الأسواق في أمريكا بانتشار الفيروس والرعب الذى يسببه على حد قولها.

كاردى بى، نشرت فيديو عبر حسابها الرسمي بانستجرام، تطالب فيه الحكومة، بمعرفة ما إذ كان انتشار الفيروس سيمتد على مدار الأسابيع المقبلة أم على مدار عدة أشهر، مؤكدة إذا كان انتشار فيروس سيمتد على مدار عدة شهور، فإنها ستنتقل للعيش في جزيرة لتقيم فيها حتى انتهاء كارثة كورونا.

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وكانت كاردى بى، ستصدر أغنية جديدة قريبًا، ولكن بسبب وباء الفيروس التاجي الحالي الذي اجتاح العالم، تم تأجيل خطتها لإطلاق الأغنية، إذ كشفت على تويتر أن الفيروس هو سبب صمتها.

وتزامن تأجيل إطلاق اغنيتها الجديد، مع رسالة أطلقتها مليئة بالمشاعر التي عبرت عنها في مقطع فيديو تم نشره مؤخرًا على انستجرام، حيث تحدثت عن تأثير فيروس كورونا، قالت وهي تسير في غرفة، معبرة عن الخوف من انتشار المرض “أعرف أن الأزمة حقيقية”.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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