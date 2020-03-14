جينيفر لوبيز بلوك أصغر سنا.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

أطلت النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، على جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع إنستجرام، حيث تبدو فيها أصغر سنًا من عمرها الحقيقى، وكأنها فتاة فى الثلاثينات من عمرها.

النجمة العالمية البالغة من العمر 50 عاما، نشرت صورها من كواليس برنامج المسابقات “world of dance”، وعلقت عليها: “استكشاف الأشياء لعالم الرقص”.

وظهرت جينيفر لوبيز، بملابس كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز وبلوفر أبيض، فيما استكملت إطلالتها الشبابية بتسريحة شعر رائعة زينتها بـ”فيونكة قطة”، وهى تسريحة الشعر التى أظهرت نجمة البوب الأمريكية في سن أصغر من عمرها.

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وكانت انتشرت تساؤلًات فى فبراير الماضى، مفاداه هل تحرص النجمة العالمية جينيفر لوبيز على تناول المنشطات؟ وهو ما أثار الكثير من الجدل بين محبى وعشاقى النجمة الشهيرة البالغة من العمر 50 عامًا، إلا أن موقع “جوسيب كوب” المعنى بالتحقق فى الشائعات الخاصة بنجوم العالم نفى تمامًا ما تم تداوله وأكد أنه ادعاء سخيف.

وكشفت مدربة النجمة العالمية، عن نظامها الغذائى الروتينى، وأكدت أن المغنية الشهيرة مكرسة وقتها لممارسة الرياضة وتناول الطعام الصحى والعناية بجسمها، ولقد اكتسبت عضلاتها من خلال التدريبات الشاقة المنتظمة وليس بمساعدة المنشطات، حيث تقوم بعمل التمرينات الرياضية بشكل يومي، أيضًا تتبع نظام غذائى صحى يتكون من نسبة عالية من البروتين والأطعمة العضوية، وقالت مدربة “لوبيز”، لمجلة “O Magazine”، إنها تبتعد عن تناول الأطعمة المصنعة وتحصل على عناصرها الغذائية من مصادر كاملة، كما أشار إلى أنها لا تشرب الكافيين أو الكحول”.

وأكدت النجمة العالمية أن استخدامها المنشطات غير صحيح تمامًا والتى يمكن أن يكون لها آثار جسدية ونفسية سلبية، وكانت قد بدأت الشائعة بنشر موقع “Woman’s Day” تقرير يؤكد أن لوبيز تتناول البروتينات، وذلك من أجل مساعدتها فى بناء عضلاتها، وكان لافت جدًا شكل عضلاتها خلال مشاركتها فى الـ half time الخاص بـ super bowl نهاية الأسبوع الماضي، وأكد مصدر للموقع أن المحيطين بجنيفر لوبيز يتساءلون عما إذا كانت قد تناولت بعض المنشطات”.