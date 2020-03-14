أحمد مكي يعود للسينما بعد غياب 7 سنوات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعود الفنان والنجم المصري أحمد مكي، من جديد للسينما بعد غاب دام 7 سنوات منذ أخر أعماله سمير أبو النيل عام 2013.

وكان مكي قد تعاقد، على الفيلم الجديد مع المنتج أحمد السبكي، ومن المقرر أن يقوم بإخراجه كريم السبكي في أول تجربة كوميدية له.

من ناحية أخرى، احتفل الفنان أحمد مكي مؤخرا بنجاح مسرحيته “حزلقوم” التي شارك بها ضمن ‏فعاليات شتاء الرياض وعُرضت من 5 وحتى 9 فبراير على ‏مسرح أبو بكر الشدي بالعاصمة السعودية.‏

مسرحية “حزلقوم” بطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، ومحمد سلام، وسليمان عيد، وميرنا جميل، وإخراج كريم سامي‏‎.

Advertisements

وكان الفنان المصري قد استغل تواجده في السعودية، وقام بأداء مناسك العمرة، وظهرت صورة لمكي من أمام الكعبة، وكان يرتدي ملابس الإحرام.

وقدم الفنان أحمد مكي، مسرحيته الجديدة “حزلقوم”، في المملكة العربية السعودية، ضمن فعاليات شتاء الرياض، والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه، وكان العرض الأول لها الأربعاء 5 فبراير.

وكانت الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية قد أقامت مؤتمرًا صحافيًا للكشف عن تفاصيل مسرحية “حزلقوم”، التي يقوم ببطولتها الفنان أحمد مكي، بعد غياب سنوات عن المشاركة في أعمال تلفزيونية أو مسرحية.

وأثناء المؤتمر أحرج مكي مراسلاً لإحدى القنوات بعدما طلب منه التحدث بطريقة الشخصية البطلة في المسرحية، “حزلقوم”، قائلًا: “اللي بتطلبه ده مينفعش”.

وأجرى مكي، بعد المؤتمر الصحافي لقاءً تلفزيونيًا مع مراسلي بعض البرامج والقنوات، أكد خلاله أنه سيتحدث في هذه المسرحية باللهجة المصرية، وليس اللهجة السعودية كما يعتقد البعض، معلقًا: “الموضوع مصري كله”.