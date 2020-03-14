ماذا فعل اعصار التنين في رجاء الجداوي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الفنانة رجاء الجداوي، عن أكثر الأشياء التي تثير رعبها خاصة خلال موجة الطقس السيئ التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين.
رجاء الجداوي، قالت في فيديو نشرته عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”، إنها تمكث في ظلام دامس بمنزلها بصحبة ابنتها وحفيدتها.
وقالت إنها صورت ذلك الفيديو للتسلية، مشيرة إلى أن منزلها تعرض لماس كهربائي أدى إلى انقطاع التيار، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب، معلقة: “البيت كله ضلمة، ومين قال إنها شاعرية، أنا مش شايفة أي رومانسية، صوت الرعد بيخوفني، أنا جبانة أوي”.
وعلقت على الفيديو قائلة: “ربنا يسترها علينا كلنا ويحفظنا ويحمينا ويديم علينا النعم، ويعين كل اللي بلا منزل وكل المتضررين، هون علينا جميعا يا رب وارفع غضبك ومقتك عنا يا الله هون يا رب”.
كما نشرت فيديو أخر لطائر يغرد على شجرة موجودة بمنزلها أثناء سقوط مطرها، وعلقت عليه قائلة: “مش عاوزة اعمل أي صوت لأن صوته كفاية وفي مطر خفيف خالص سبحان الله والحمدلله”.
يذكر أن آخر أعمال رجاء الجداوي، كان مسلسل “شبر مية” من بطولة أحمد السعدني، ونجلاء بدر، ومحمد علي رزق، ومراد مكرم، ومحمد جمعة، ونهى عابدين، وندى موسى، وحنان سليمان، وأمجد الحجار، وإسماعيل شرف، وتأليف شريف بدر الدين، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج شركة سينرجي.
رجاء الجداوي تزوجت في حياتها مرة واحدة من حارس المرمى حسن مختار، وذلك في بداية السبعينات، وأنجبت منه ابنتها الوحيدة أميرة، والتي أنجبت ابنتها روضة.
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