زينة توجه رسالة عتاب لوالدها الراحل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وجهت الفنانة المصرية زينة، رسالة عتاب لوالدها الراحل وذلك في رسالة خاصة عبر صفحتها الشخصية بموقع “إنستجرام”.

زينة، نشرت صورة لوالدها وعلقت عليها قائلة: “من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي 12 سنة ما شوفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله ‏العظيم اللهم لا اعتراض.. أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا”.‏

وأضافت: ” أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني أوي وما فيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمة ‏الدنيا الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويا رب يكون بيوصلك سلامي ودعائي”.‏

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وتابعت: “و تكون عارف إن زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتي إخواتي أحلى ذكرى من ‏ريحتك وصلبك يا غالي، أرجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا، ويرحم كل أب يا رب”.‏

يذكر أن زينة، يعرض لها حاليا في دور العرض السينمائية فيلم “الفلوس” من بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ‏ومحمد سلام، من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني.‎

وتواصل زينة، تصوير مسلسلها الجديد “جمع سالم” الذي تخوض به السباق الرمضاني المقبل بعد غياب 3 سنوات، تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحدادن ويشارك في بطولته دلال عبدالعزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودي وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان وتدر الأحداث درامي اجتماعي حول فكرة “التبني”، والعلاقات الأسرية.