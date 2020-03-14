والدة أصالة تضع الفنانة بموقف محرج: "نساء حبالى وهيفاء وهبي"! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أحدثت الفنانة السورية أصالة نصري جدلا بين الجمهور بسبب حديث والدتها في مقطع فيديو بث مباشر شغّلته الفنانة عبر تطبيق إنستغرام أثناء جلوسها معها، ووجود ابنيها داخل المنزل وهما يلعبان.

وظهرت والدة أصالة في الفيديو تتحدث مع ابنتها عن أخبار فيروس كورونا، وتعلق بعفوية دون أن تعلم أن صوتها يظهر في مقطع البث المباشر، وقالت وهي تضحك: "شوفوا النسوان قال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالى".

وحاولت النجمة السورية تدارك الموقف وطلبت من والدتها الانتباه لوجود تصوير بث مباشر، غير أن الأخيرة يبدو أنها لم تسمع ابنتها وواصلت الحديث، وهي تقرأ وتتصفح من هاتفها حسب الاعتقاد، ثم أرادت الحديث عن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، لكن أصالة سارعت إلى توديع الجمهور بشكل سريع، وأنهت البث المباشر فورا.

وحظي الفيديو بتفاعل وجدل بين الجمهور، فعاتب بعضهم الفنانة؛ لأنها أغلقت البث المباشر خلال حديث والدتها عن شيء ما يتعلق بهيفاء وهبي، وأثار فضولهم، مشيرين إلى أن الحديث عن شيء يخص الفنانة اللبنانية من الممكن أن يورط أصالة، حتى وإن كان بشكل عفوي.

في المقابل وجه آخرون التحية لنجمتهم المفضلة ولابنيها اللذين عادة لا يظهران، وتفاعلوا مع الأجواء العائلية داخل منزل أصالة نصري.

كما تساءل البعض عن من المقصود بقول والدة أصالة خلال تصفحها: "شوفوا النسوان قال بعد الحجر الصحي طلعوا حبالى"، وهل الأمر يتعلق بصورة عامة لنساء من بلد معين ينتشر فيه فيروس كورونا، أم أنها كانت تقصد شخصية معينة.

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وفي الشأن الفني؛ كانت الفنانة السورية كشفت قبل أيام قليلة أنها سجلت أغنية جديدة، رافضة الإعلان عن اسمها، معتبرة أنها ستكون خارج حدود العقل.

وكتبت أصالة عبر تويتر أنها لن تقول اسم الأغنية، كي لا تفهم بشكل خاطئ، وذلك في إشارة إلى تأويل كلام أغانيها بما يعكس حياتها الشخصية، وأوضحت أن الأغنية خارج حدود العقل والمنطق، وتحمل جمالا وسعادة، وعالما آخر تماما.

ورأى المتابعون أن أصالة تشوقهم لأغنيتها الجديدة، فيما علق آخرون أنها ستكون كما الأغاني السابقة من حيث الجمال والدهشة.

وكانت الفنانة أطلقت أغنية شامخ، بعد طلاقها مباشرة، وقالت إنها روت فيها مشاعرها الحقيقة بعد الطلاق، وهي الأغنية التي حققت الكثير من النجاح.