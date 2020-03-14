فيديو| "ON " تطرح البرومو التشويقي لمسلسل حكايات بنات 4

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:

طرحت قناة "ON"، البرومو التشويقى لمسلسل"حكايات بنات 4"، المقرر عرضه على شاشتها يوم 21 مارس، عبر حسابها على"فيسبوك".

ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الثلاثة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.

مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هاني ونهال سماحة وأشرف على الكتابة أحمد شوقي وإخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبدالحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد إبراهيم يسري، وآخرين.