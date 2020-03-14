محمد اسماعيل - القاهرة - كتب هاني صابر:
طرحت قناة "ON"، البرومو التشويقى لمسلسل"حكايات بنات 4"، المقرر عرضه على شاشتها يوم 21 مارس، عبر حسابها على"فيسبوك".
ويرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الثلاثة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا.
مسلسل "حكايات بنات 4" تأليف ماريان هاني ونهال سماحة وأشرف على الكتابة أحمد شوقي وإخراج مصطفى أبو سيف، وبطولة ميرنا نور الدين وهند عبدالحليم وهاجر أحمد وأسماء جلال وأحمد كرارة وحازم إيهاب وخالد منصور وليلى حسين ومحمد إبراهيم يسري، وآخرين.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| "ON " تطرح البرومو التشويقي لمسلسل حكايات بنات 4 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.