"كفاية أكون مراته.. عايزة طفل منه".. خطيبة الشرنوبي ترد على متابعيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت راندا رياض، خطيبة الفنان محمد الشرنوبي، ومديرة أعمال الفنانة أنغام، الإجابة عن عدد من الاسئلة المتعلقة بخطيبها، طُرحت عليها من قبل متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، عبر خاصة "استوري".

ونرصد الأسئلة التي وجهت إليها بشأن خطيبها الشرنوبي، وإجاباتها في السطور التالية:

- بسؤالها.. عن أول طفل حابة يكون من الشرنوبي ولد ولا بنت؟ أجابت: "صبي..عايزة ميني شرنوبي".

- بسؤالها.. هتاخدي Bruno معاكي البيت الجديد؟، فأجابت: "جيتي على الجرح، بحاول أقنع الشرنوبي".

- بسؤالها.. ممكن تبقي مديرة أعمال الشرنوبي في يوم ما؟ فأجابت: "كفاية عليا أكون مراته".

- بسؤالها.. أول مرة شفتي فيها الشرنوبي؟، فأجابت:"أول مرة شفته كان تصوير فاكر زمان، وكنا مركزين في الشغل مكنش في حاجة وقتها".

Advertisements

- بسؤالها.. ليه الشرنوبي؟ فأجابت: "نصيب بقى".

- عمن وقع في حب الآخر من البداية؟، فأجابت: "غالبا أنا".

- مش خايفة من الشرنوبي؟ فأجابت: "ماينفعش أكون مع راجل حنين وطيب وجدع زيه وأخاف".

- امتى بقى هنفرح بيكي إنتي والشرنوبي؟، فأجابت: "قريب جدًا".

- إيه أكتر حاجة شدتك في الشرنوبي؟ فأجابت: "بيخليني أضحك طول الوقت".

واحتفل الفنان محمد الشرنوبي، يوم 11 ديسمبر2019، بخطبته على راندا رياض، فى أجواء عائلية، بمنزل العروس. وتُعد هذه هى الخطبة الثالثة للشرنوبي، فقد سبق وارتبط بالمنتجة سارة الطباخ، ولمى كتكت ابنة الفنانة أمل رزق.