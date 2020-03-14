بعد وفاته بـ12 عاما.. زينة لوالدها: "ارتحت وأنا اللي بموت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة زينة، رسالة لوالدها الراحل، عبر حسابها على "إنستجرام".

ونشرت زينة، صورة والدها، وعلقت عليها: "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي 12 سنة ماشفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا، أستغفر الله العظيم، اللهم لا اعتراض".

وتابعت: "إنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا، إنت أكيد مبسوط بس أنا لا، المهم راحتك بس وحشتني أوي، وما فيش طعم لحاجة، من غيرك صايصة كده، ومالهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفوا عنك، في الجنة ونعيمها".

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وأضافت: "يا رب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف إن زي ما أنت عشت علشاني أنا واخواتي، احنا كمان عايشين علشانك دلوقتي، إخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي، ارجوا منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا، ويرحم كل أب يا رب".

وتشارك زينة، في دراما رمضان المقبل بمسلسل "جمع سالم" تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد، ويشارك فى بطولته: دلال عبد العزيز ومحمد شاهين وسلوى خطاب وريم البارودى وملك قورة وميدو عادل وسامح الصريطي وبسنت شوقي وأحمد سلطان، وتدور الأحداث في إطار درامي اجتماعي حول فكرة "التبني"، والعلاقات الأسرية.