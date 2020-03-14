طوني خليفة يرد على شائعات إصابته بـ"كورونا": "في عزل منزلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

تُدوولت في الساعات الأخيرة بلبنان، عبر المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، أنباءٌ عن إصابة الإعلامي طوني خليفة، بفيروس كورونا.

وبحسب مواقع لبنانية، منها النهار وlbc، فإن طوني خليفة سليم لم يصب بالفيروس.

وأوضحت هذه المواقع إن خليفة نفى هذه الشائعات خلال لقاء أجراه عبر "سكايب" مع نشرة "الجديد" المسائية.

Advertisements

وأكد خليفة أنه وأفراد عائلته خضعوا للتحاليل والفحوصات، التي جاءت سلبية للأسرة بأكملها.

وعن أسباب انتشار الشائعة، قال موقع النهار إن انتشار هذه الشائعات يعود إلى ابنة شقيقة زوجة طوني خليفة، التي جاءت من لندن قبل أيام، وهي مصابة بالفيروس، ونقلت العدوى إلى والدتها وجدّتها، بينما والدها غير مصاب.

وأوضح خليفة أنه وأسرته لم يحتكوا بالشابة العائدة، مضيفا في الوقت ذاته أنه أخضع نفسه وعائلته للحجر الصحي المنزلي، ولا يغادر إلا إلى الاستديو فقط.

وأكد أنه حريص على تعقيم على كل شيء، ويرفض مصافحة أي شخص، حفاظا على سلامته وسلامة الآخرين.