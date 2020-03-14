دنيا سمير غانم لـ"مادي": "عملنا أكتر من 40 أغنية.. بستنى يوم التسجيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة دنيا سمير غانم، رسالة للموزع الموسيقي مادي، عبر حسابها على "إنستجرام".

وكتبت دنيا: "بغض النظر عن إني سعيدة إننا عملنا مع بعض أكتر من 40 أغنية من توزيعك وألحان هشام جمال، وكمان بستمتع لما بسمع الموسيقى التصويرية المعبرة جدًا، ما شاء الله في مسلسلات لهفة، ونيللي وشريهان، وفي اللا لا لاند، وبدل الحدوتة3، أنا بستنَّي يوم التسجيل معاك عشان نضحك، وي لاف يو مدُّود".

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ومن بين الأعمال التي تعاونت فيها دنيا سمير مع الموزع مادي، أغنية"واحدة تانية خالص" كلمات أمير طعيمة وألحان وتوزيع مادي ومكساج محمد صقر، ومن إنتاج روزناما ريكوردز.

يذكر أن، دنيا سمير غانم تواصل خلال الأيام الحالية، تصوير دورها في فيلم"تسليم أهالي" الذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في السينما، ويشاركها البطولة: هشام ماجد وبيومي فؤاد ودلال عبد العزيز، وعدد من ضيوف الشرف منهم: سمير غانم وايمى سمير غانم ولوسي وآخرين.