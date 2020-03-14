تراند اليوم : شاهد.. لحظة سقوط فنانة مصرية من على "موتوسيكل" وتعرضها لإصابة خطيرة



تعرضت الفنانة المصرية نيللي كريم، إلى إصابة خطيرة ، بعد سقوطها من على دراجة نارية "موتوسيكل" خلال تصوير عمل فني، أدى إلى إصابتها بقطع في الرباط الصليبي.

و نشرت صفحة «العدل جروب» على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو للحظة سقوط الفنانة نيللي كريم من على موتوسيكل أثناء تصويرها مشهدا من خلال مسلسلها الجديد «100 وش»، والذي سيعرض في شهر رمضان المقبل، ويشاركها البطولة آسر ياسين، وإنتاج جمال العدل، وتأليف عمرو الدالي، وإخراج كاملة أبو ذكري.

وخضعت نيللي كريم، لجراحة في قدمها، داخل أحد مستشفيات القاهرة.

وأكّدت نيللي في حديثها لصحيفة "الوطن" المصرية، أن حالتها الصحية تشهد تحسنا ملحوظا، عقب إجرائها العملية.