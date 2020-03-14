الفنانون يؤكدون لـ"الخليج 365": إيقاف الحفلات والأحداث الفنية في السعودية للوقاية من كورونا

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 14 مارس 2020 04:40 مساءً - أثَّر انتشار فيروس "كورونا" في السعودية، بعد تفشيه في معظم دول العالم، على الأحداث الفنية والاجتماعية في البلاد، حيث أدى انتقاله إلى عددٍ قليلٍ جداً من المواطنين القادمين من دولٍ موبوءة بالمرض إلى إلغاء جميع الحفلات الغنائية والمهرجانات والفعاليات الترفيهية في السعودية، سعياً من الدولة إلى الحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الشعب.



كذلك، ألغى عدد من الفنانين رحلاتهم إلى الخارج، حيث كانوا يرتبطون بمواعيد لإنتاج ألبومات غنائية، أو المشاركة في حفلات فنية، تطبيقاً لتعليمات الجهات المختصة.

ولمناقشة هذا الموضوع، استضافت "الخليج 365" عدداً من الفنانين، وسألتهم عن الأثر الذي تركه "كورونا" على أعمالهم الفنية، ورأيهم في إيقاف جميع النشاطات الترفيهية.



ألغيت سفري وحفلاتي

الفنان نايف النايف



بدايةً، أكد الفنان نايف النايف أن معظم الفنانين ألغوا جميع ارتباطاتهم الفنية بسبب تفشي وباء "كورونا"، وكشف أن الفيروس أثَّر مباشرةً على جميع مجالات الحياة، بما فيها المجال الفني.

وعن أثر "كورونا" على أعماله قال: "من جهتي، ألغيت سفري لإنهاء بعض الأمور الخاصة بألبومي الذي أقوم بالتحضير له حالياً بسبب تفشي كورونا، واضطررت أيضاً إلى إلغاء معظم التزاماتي الفنية، والحفلات التي كنت مرتبطاً بها لخطورة الوضع"، منتقداً في الوقت نفسه تصرفات بعض الناس الذين يتعاملون باستهتار مع هذا الوباء، مشدداً على ضرورة اتباع النصائح والإرشادات المعلنة من قِبل وزارة الصحة والجهات المعنية، مؤكداً أن الدولة، رعاها الله، تقوم بعمل جبار في إطار خطة طوارئ للحد من انتشار الفيروس، ويجب على الجميع التعاون معها، ورفع مستوى الوعي حول خطورة "كورونا"، وطرق مقاومته لنخرج من هذه الأزمة العالمية بأقل الخسائر.



الوقاية خير علاج

​​محمد سلامة



بينما رأى محمد سلامة، متعهد حفلات موسيقية وباحث وناقد متخصص في الفن السعودي، أن إيقاف الحفلات والمناسبات الفنية، يأتي في إطار الوقاية من تفشي الفيروس، وكما هو معروف الوقاية خير من العلاج، مؤكداً أن "الجميع بات يلمس أثر فيروس "كورونا" على العالم كله، سواءً اقتصادياً، أو تعليمياً، أو فنياً، كما أثَّر الفيروس على معظم مرافق الحياة، حيث أصبحت المطاعم والأسواق والمقاهي خاليةً من روادها، ومن الطبيعي أن تتوقف الحفلات الغنائية والمهرجانات في البلاد".

وأثنى سلامة على جهود الدولة لاحتواء الفيروس على الرغم من أن السعودية تستضيف كل عام ملايين الحجاج والمعتمرين والسياح، داعماً خطواتها الاحترازية حفاظاً على سلامة شعبها وزوارها، مؤكداً أن على الجميع دعمها والتفاعل معها، بمَن فيهم الفنانون، منعاً لتحول "كورونا" إلى وباءٍ، لأن عواقبه ستكون وخيمة على كل أفراد المجتمع.



تقيَّدت بتوجيهات الدولة

الدكتور عبدالله رشاد



كذلك، طلب الدكتور عبدالله رشاد من الجميع التقيد بتعليمات وتوجيهات الجهات المختصة في الدولة حول طرق التعامل مع فيروس كورونا، مؤكداً أنه بوصفه شخصيةً مجتمعية، يضع هذه التوجيهات في قائمة أولوياته، مثنياً على الخطوات التي تقوم بها الوزارات المعنية منعاً لانتشار الفيروس في البلاد، خاصةً بعد أن صنَّفته منظمة الصحة العالمية في خانة الوباء.

وعن دور الفنانين للحد من "كورونا"، قال: "يتوجب على كل الفنانين ومشاهير المجتمع ومواقع التواصل الاجتماعي، نشر التوصيات الخاصة بطرق الوقاية من الفيروس، والطلب من الناس عدم التجمع بأعداد كبيرة في مناطق معينة".

كما تطرق إلى تأثير الفيروس على أعماله، بالقول: "فضَّلتُ عدم السفر لأداء عدد من الأعمال الفنية، لكنني تمكَّنت من القيام بها عن بُعد بفضل التقنيات الحديثة التي أصبحت عاملاً مساعداً عبر التواصل مع الاستديوهات الفنية الموسيقية من خلال الإنترنت، وأسأل الله أن يصرف عنا هذا الوباء والبلاء، ويحفظ بلادنا".



سلامة الفنان والجمهور

الفنان يوسف العلي



أوضح الفنان يوسف العلي أن إلغاء الحفلات والمهرجانات الفنية، سيسهم في الحفاظ على سلامة الفنان والجمهور معاً، وأكد أنه يؤيد إيقاف جميع النشاطات الفنية من هذا المنطلق، خاصةً أن "كورونا" فيروس معدٍ جداً وسريع الانتقال بين الناس، وقال: "يعلم الجميع أن الفنان يعتمد، بعد الله، على حنجرته في الغناء وكسب رزقه، لذا سيؤثر عليه أي التهابٍ، أو مرضٍ، أو حساسية في الجيوب الأنفية، ويتوقف عن نشاطه الفني، وفي الختام، أسأل الله الصحة والعافية للمرضى، وأن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل شر".

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لم نتوقف بسبب "كورونا"

الفنانة السعودية مريم الغامدي



الفنانة السعودية مريم الغامدي التي لا تزال تواصل تصوير عملها في الإمارات، تقول:" لم يوقف "كورونا" استكمال عملنا، والآن أنا في موقع التصوير لاستكمال مشاهدي بالمسلسل، والتصوير في منطقة تراثية، ولكن كل ما قمنا به هو أخذ الاحتياطات اللازمة من مُعقِّم وغسل الأيدي، والله هو الحافظ".



لم يمنعنا "كورونا"

الفنانة السعودية هند محمد



أما الفنانة السعودية هند محمد الموجودة في أبوظبي لتصوير عمل لها هناك، فتقول: "كورونا لم يمنعنا من التصوير، ولكن هناك احتياطات قمنا بها، وهي أننا حريصون على غسل أيدينا، كذلك منَعنا السلام باللمس، ونتمنى السلامة بإذن الله".



لم أتمكن من السفر

الفنانة السعودية ليلى السلمان



في حين أكدت الفنانة السعودية ليلى السلمان أنها لم تستطع السفر للمشاركة في تصوير عمل لها في الكويت، وهو مسلسل "بيت الذل"، بسبب "كورونا"، وتقول: "إن شاء الله إذا هدأت الأوضاع وتمكنتُ من الذهاب للتصوير فسأفعل".



فعاليات تأجلت

فعاليات تأجلت



علَّقت السعودية جميع الجلسات الغنائية في "سمرات الثمامة"، التزاماً بالإجراءات الوقائية منعاً لانتشار فيروس "كورونا"، وقالت الشركة المنظِّمة للحفلات: "نظراً للظروف الحالية، وتماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية تم تأجيل سمرات الثمامة 2020، وسيتم إرجاع قيمة التذاكر التي بيعت للجميع".



قررت إدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي تأجيل دورته الافتتاحية، التي كان من المقرَّر أن تنطلق خلال الفترة من 12 إلى 21 مارس الجاري في مدينة جدة التاريخية، وأصدر المهرجان بياناً، أكد فيه أنه تماشياً مع التدابير الاحترازية من عدوى انتشار فيروس "كورونا"، تقرَّر تأجيل الدورة الأولى للمهرجان، على أن يتم تحديد موعد لها خلال الأيام المقبلة، وأعربت إدارة المهرجان عن أسفها لصُنَّاع الأفلام لقرار التأجيل.





-أعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية إغلاق منطقتي وونتر وندرلاند،و بوليفارد الرياض الذي يضم أكبر المسارح الغنائية، احترازياً منعاً لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

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