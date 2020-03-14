شاهد.. لحظة إصابة نيللي كريم أثناء تصوير بـ 100 وش

تعرضت الفنانة نيللي كريم لحادث سير أثناء تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسلها الجديد "بـ 100 وش"، الذي من المقرر ان تخوض به السباق الرمضاني المقبل.
ونشر الحساب الرسمي لشركة العدل جروب عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" مقطع الفيديو وعلقا عليه قائلة : " الفنانة نيللي كريم تعرضت لحادثكبير في تصوير مسلسل بـ١٠٠ وش وهتنزل التصوير الأسبوع ده إن شاء الله.. حمدلله على سلامتك يا نيللي".
يشار إلى أن مسلسل "100 وش"، كان يحمل "اسم النصابين"، يشارك نيللي بطولة المسلسل كل من آسر ياسين، شريف دسوقي، لؤي عمران،علا رشدي، حسن أبو الروس، تأليف عمرو الدالى، أحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكري، إنتاج العدل جروب بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وتدور أحداث العمل في إطار كوميدي شعبى وتظهر فيه نيللى كريم بشكل مختلف ومغاير تمامًا عن أعمالها السابقة في الدراما التلفزيونية.
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