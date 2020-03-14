أحيت الفنانة زينة ذكرى وفاة والدها طالبة من جمهورها ومحبيها الدُّعاء له، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وكتبت زينة عبر صفحتها قائلة: "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك أني بقالي ١٢ سنة ماشفتكش وكأنه بإيدك يا أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.. أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا.. أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني أوي ومفيش طعم لحاجة منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا". أبويا استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.. أنت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم منغيرك يا بابا.. أنت أكيد مبسوط بس أنا لا المهم راحتك بس وحشتني أوي ومفيش طعم لحاجة منغيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا". وتابعت: "الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها ويارب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف إن زي ما أنت عشت علشاني أنا وإخواتي إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتي إخواتي أحلي ذكري من ريحتك وصلبك يا غالي.. أرجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلي مخلوق في قلبي وعقلي أبويا ويرحم كل أب يارب".

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كانت هذه تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. زينة توجه رسالة مؤثرة لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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