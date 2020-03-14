الخميس.. حفل غنائي لفايزة أحمد في ساقية الصاوي

تستعد ساقية عبدالمنعم الصاوي لاحياء حفل ضخم للفنانة الكبيرة فايزة أحمد، وذلك ضمن فعاليات احتفالات عيد الأم.
ومن المقرر أن يقام الحفلمساء يوم الخميس المقبل الموافق 20 مارس، على أن يكون سعر التذكرة الموحَّد بقيمة 42 جنيهًا، ويتم شراء التذاكر من خلال شباك التذاكر الخاص بالساقية.
الجدير بالذكر أن ساقية عبدالمنعم الصاوي أعلنت إيقاف فعالياتها أمس الجمعة، نظرًا لحالة الطقس السيئة التي تمرَّ بها البلاد.
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