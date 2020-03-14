بالفيديو..أغنية إعصار تكشف تراجع شعبية محمد رمضان

تخطت أغنية "إعصار" الجديدة للفنان محمد رمضان حاجز الـ 513 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، مايدل على أن شعبية رمضان تراجعت بعد أزمتهالأخيرة مع الطيار ، فكانت أعماله تتعدى المليون الأول لها عقب طرحها بساعات.
يشار إلى أن أغنية "إعصار" كلمات إسلام شينديوإسلام كنكا، توزيع الديزل، ألحان المدفعجية، وكان طرحها رمضان بالتزامن مع أحداث عاصفة التنين التي تواجه البلاد.
الجدير بالذكر ان الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل "البرنس"، تأليف وإخراج محمد سامي، ومن المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني المقبل.
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