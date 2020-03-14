بعدما حجر نفسه.. صحة توم هانكس بخطر!

ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أعلن الممثل الأميركي ​توم هانكس​ وزوجته ريتا اولسون إصابتهما بفيروس ​كورونا​، أثناء تواجدهما في أستراليا لتصوير أحدث أفلام هانكس الجديدة الذي يتناول قصة حياه الفيس بريسلي، تم عزلهما وإخضاعهما للحجر الصحي.

لكن هانكس معرض للإصابة بمضاعفات صحية خطيرة جراء إصابته بالكورونا لأنه مريض ب​السكري​، ومن المتوقع أن تتأزم صحته بسرعة، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ووفق تصريحات المركز الأميركي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها فإن الأشخاص المصابين بالسكري معرضون لضعف الخطر مقارنة بالأشخاص العاديين إذا التقطوا عدوى الفيروس الجديد.

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