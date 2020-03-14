زينة تستذكر والدها الراحل برسالة مؤثرة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية زينة صورة لوالدها الراحل على صفحتها الخاصة، وذلك بعد مرور 12 عام على وفاته.

وعلّقت زينة على الصورة قائلة: "من كتر ما أنا بحبك نفسي أعاتبك إني بقالي ١٢ سنةً ماشفتكش وكأنه بايدك يا أبويا، استغفر الله العظيم اللهم لا اعتراض.. انت ارتحت وأنا اللي بموت كل يوم من غيرك يا بابا".

وتابعت: "إنت أكيد مبسوط بس أنا لا، المهم راحتك، بس وحشتني اوووووووووي ومافيش طعم لحاجة من غيرك صايصة كده ومالهاش لازمة الدنيا، الله يرحمك ويعفو عنك في الجنة ونعيمها".

وأضافت: "يا رب يكون بيوصلك سلامي ودعائي وتكون عارف إن زي ما انت عشت علشاني أنا واخواتي، إحنا كمان عايشين علشانك دلوقتي، إخواتي أحلى ذكرى من ريحتك وصلبك يا غالي.. أرجو منكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لأغلى مخلوق في قلبي وعقلي أبويا.. ويرحم كل أب يا رب".

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