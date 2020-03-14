ميرنا وليد - بيروت - اتخذت الحكومة السورية أمس، تعليق الدوام في الجامعات والمدارس والمعاهد، كما تقرر تخفيض حجم العاملين نحو 40 %، وإيقاف النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية كافة والتي تتطلب تجمعات أو حشود بشرية، والتشديد على منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل العامة.

كل ذلك، طرح تساؤلات عديدة، هل ستتوقف الأعمال الدرامية عن التصوير في ظل هذه القرارات؟

"الفن" وفي تواصلها مع بعض المصادر في وزارة الإعلام، تأكدت من الأعمال التي تصوّر حالياً، والتي تستكمل تصويرها وهي "بورتريه" و"شارع شيكاغو" ولاحقاً "باب الحارة" على أن يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة من تطهير وتعقيم مواقع التصوير بما يضمن عدم انتشار المرض. علماً أنه في سوريا لم تسجل أي حالة مصابة بال​كورونا​ حتى الآن، وكل ذلك من باب الحرص والوقاية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - هل تتوقف الدراما السورية في ظل كورونا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.