زارا لارسون: "أريدكم أن تبتعدوا عني"

ميرنا وليد - بيروت - طلبت المغنية العالمية ​زارا لارسون​ من الجميع الابتعاد عنها، اذ انها علّقت على انتشار فيروس كورونا بشكل طريف كاتبة: "أعلم أنكم تقولون (علينا أن نواجه الكورونا معًا).. لكني لا أريد أن أكون معكم. أريدكم أن تبتعدوا عني بأبعد مسافة ممكنة، شكرًا".

الجدير ذكره ان زارا لارسون هي مغنية وكاتبة أغاني سويدية حققت شهرة كبيرة عقب فوزها في برنامج المواهب "تالانغ" في عام 2008، وهو النسخة السويدية من برنامج المواهب العالمي الشهير غوت تالنت وكانت تبلغ من العمر حينها 10 سنوات فقط.، ومن بعدها سنة 2012 وقعت زارا عقداً مع احدى الشركات الانتاجية وأصدرت أول ألبوم لها "إنتردوسينغ"، وبعدها كرّت سبحة نجاحاتها.

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