ميرنا وليد - بيروت - تستعد الفنانة عليا لخوض تجربة التمثيل من خلال فيلم سينمائي جديد لم تكشف عن إسمه بعد رافضة ذكر أي تفاصيل بشأنه.

وقالت "عليا"، في بيان أصدّرته اليوم، إنَّها تخوض التمثيل مع "نجم كبير"، موضحة "سيجري الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالفيلم قريبًا، وسيكون مفاجأة من حيث الشكل والإنتاج والمضمون".

وعلّق العديد من المتابعين بأنها ستشارك الى جانب الفنان المصري ​تامر حسني​ بفيلمه السينمائي الجديد باعتبارها مقر بة منه ومن زوجته المخرجة ​بسمة بوسيل​ التي تعاملت معها في كليب أغنيتها الأخيرة "روق علينا".

ويشار الى أن عليا طرحت منذ أيام أغنيتها الجديدة "روق علينا" عبر يوتيوب.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تجربتها مع بسمة بوسيل.. هل تخوض عليا تجربة التمثيل مع تامر حسني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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