نورهان: بتعرفوا ليش ربنا زعلان؟

ميرنا وليد - بيروت - علّقت الفنانة اللبنانية نورهان على الأزمات المتلاحقة التي تصيب العالم من فيروسات وثورات وحرائق معتبرة أنه غضب من الله.
ونشرتنورهان عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلة:
"بتعرفوا ليش ربنا زعلان مننا؟
لانو صرنا بلا ضمير،صرنا ملحدين
صرنا نعذب الحيوانات البريئة لهو خلقها
صرنا متل المكنات بلا قلب وبلا ضمير
صرنا نعبد المادة ونسينا الله
صرنا ننشر الشر وتعاليم الشيطان عالارض
صار في معابد لل scientologist
لمعتقداتن ضد ربنا
صار عنا الحب مسخرة والاستغلال شطارة
كذب نصب حياة مش طبيعية
صلوا وصفوا النوايا ما في غير الله بينجينا".
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