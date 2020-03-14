ماغي بو غصن تُعطي جرعة أمل وتفاؤل للجمهور

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن​ عن المرحلة الصعبة الني نعيشها، وأعطت أمل للمتابعين بأن هذه المرحلة ستمر بقدرة الله، كاتبة على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "اصعب ايّام عّم تمرق على البشرية كلها. الاتحاد قوة. بالأمل بالصلاة والصلاة. كلنا خايفين ومنهارين. بس بقوة الله مرحلة ورح تقطع. ونرجع نعرف قيمة كل شي بالحياة. بس يصير اكبر حلم نكون قاعدين ببيتنا مع عيلتنا وصحتنا منيحة. يعني كل شي بالحياة تافه ومش محرز. يا رب".

ونال هذا المنشور اعجاب عدد كبير من المتابعين.

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