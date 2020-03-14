رامي جمال يسخر من أحداث 2020

ميرنا وليد - بيروت - سخر الفنان المصري ​رامي جمال​ من الأحداث التي تحصل مع بداية عام 2020 عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي وعلّق قائلاً: "الناس اللي بتقولي إن الظروف مسخفه أحب اقولكم التسقيف مش شغال حاليًا تقدر تسيب رسالتك ولما يشتغل هنكلمك".

ويشار أن أغنية رامي جمال الأخيرة عنوانها "سقف" وقد حققت نجاحا كبيرا تخطت الـ 16 مليون مشاهدة على يوتيوب، وذلك بعد شهر واحد من طرحها. وتصدّرت المرتبة الأولى في Top10 الفن الأسبوع الماضي.

الجدير ذكره أن "سقف" من كلمات مصطفى حسن، ألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي توما.

تقول كلمات الأغنية :"الدنيا طعمها سُكرى .. زى المَلبن الطرى .. والعُمر قلم رصاص بيخلص كل مايتبرى .. لو حظك بوز زَغْزَغه تلقى المشاكل اتلغوا .. ياما ناس بدأت من تحت الصفر اتدلعوا واتنَغْنَغُوا .. و الظروف هتسخف سقف سقف إوعى توقف .. سقف سقف إوعى توقف سقف سقف إوعى توقف".

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