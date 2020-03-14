دونالد ترامب يعلن عن اليوم العالمي للصلاة

ميرنا وليد - بيروت - أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ عن أن يوم غد الأحد هو اليوم العالمي للصلاة، وافادت وسائل اعلام عالمية انه طلب من جميع المواطنين أن يصلوا لربهم من أجل الحماية والقوة ولطرد ​فيروس كورونا​.

الجدير ذكره ان دونالد ترامب كان اعلن مؤخرا حالة طوارئ وطنية في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا بشكل كبير بين المواطنين. كما كشف انه لم يلمس وجهه من اسابيع للوقاية من هذا الفيروس، وقد لاقى حديثه سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

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