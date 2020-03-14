بالفيديو- شاهد لحظة سقوط نيللي كريم عن الدراجة نارية.. إصابتها خطيرة!

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو للممثلة المصرية ​نيللي كريم​ يكشف لحظة سقوط كريم عن الدراجة النارية وإصابتها بقطع في الرباط الصليبي، وذلك أثناء تصوير مسلسل "100 وش". إلا أن هذه الإصابة لن تمنعها من استكمال التصوير في نهاية هذا الأسبوع.

وخضعت نيللي كريم، لجراحة في قدمها، داخل أحد مستشفيات القاهرة، بعد إصابتها أثناء تصوير أحد المشاهد الخطرة، ضمن أحداث مسلسلها الجديد "100 وش"، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل.

أكّدت نيللي في حديثها لصحيفة "الوطن" المصرية، أن حالتها الصحية تشهد تحسنا ملحوظا، عقب إجرائها العملية.

الجدير ذكره أن نيللي كريم تجسد دور نصابة في مسلسلها الذي يشاركها في بطولته الممثل المصري آسر ياسين، من إخراج كاملة أبو ذكري.

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