لاول مرة الاذان ينتهي بعبارة “الصلاه فى بيوتكم “.. فيديو

كتب امير فتحي في السبت 14 مارس 2020 03:52 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل، أمس الجمعة، مقطع فيديو يظهر صوت مؤذن في أحد المساجد في الكويت وهو يختم الآذان بـجملة “الصلاة في بيوتكم”.

جاء ذلك عقب قرار وزارة الأوقاف الكويتية، الجمعة، بإيقاف خطبة وصلاة الجمعة والجماعة في المساجد وحتى إشعار آخر كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس كورونا في البلاد.